La bióloga venezolana Laura Lorenzoni, egresada de la Universidad Simón Bolívar (USB), formará parte del nuevo programa de la NASA que investigará ecosistemas marinos.

Con esto, Lorenzoni se suma al equipo de la nueva misión Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (Pace) que será lanzada a mediados de febrero.

Desde joven, la venezolana sentía curiosidad por lo desconocido y eso la llevó a experimentar una pasión por estudiar y conocer el espacio exterior.

Aunque en Venezuela no existe la carrera de Ingeniería Aeroespacial, Lorenzoni decidió estudiar Biología en la USB para así poder adentrarse a otro tema que le apasionaba: las profundidades del océano.

Tras realizar su tesis de grado, Lorenzoni estudió la Fosa de Cariaco, un trabajo que le dio la oportunidad de cursar una maestría en Florida, Estados Unidos. Luego hizo un doctorado en Ciencias Marinas.

Las puertas de la NASA se abrieron para la bióloga venezolana una vez concluyó sus estudios.

Actualmente, Laura Lorenzoni es científica del Programa de Biología Oceánica y Biogeoquímica (OBB, por sus siglas en inglés), trabaja en la Dirección de Misión Científica de la sede de la agencia y formará parte de la misión Pace.

