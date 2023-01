El gigante bancario Goldman Sachs, clasificó al bitcoin (BTC) como el activo con mejor rendimiento del mundo en lo que va del 2023.

De acuerdo con un reciente informe de la firma, sobre el rendimiento de los activos en lo que va de año, el BTC se desempeñó mejor que el S&P 500, el oro, los bienes raíces y el Nasdaq 100.

El documento de Goldman Sachs, compartido a través de una captura de pantalla en Twitter por la cuenta Documenting Bitcoin, resaltó que el BTC superó el índice de mercados emergentes de MSCI; la tecnología de la información (TI); los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, el petróleo crudo, y otros activos.

₿REAKING: #Bitcoin is the best performing asset in the world this year, according to latest data by Goldman Sachs pic.twitter.com/vh7f7UIloi

— Documenting ₿itcoin 📄 (@DocumentingBTC) January 23, 2023