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Multimax, la cadena de tiendas multimarca líder en Venezuela, realizó con rotundo éxito su jornada especial de Black Friday 2025, con una venta nocturna histórica en todas sus tiendas del país.

A partir de las 7:00 p.m. de hoy, 27 de noviembre, todas las sucursales de Multimax en Venezuela experimentaron una afluencia masiva y un volumen de ventas sin precedentes, superando todas las expectativas y estableciendo nuevos récords de años anteriores.

Descuentos increíbles en productos de grandes marcas como: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Frigilux, Kucce, GPlus, Viotto, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire y muchas más.

Como parte de las sorpresas por la venta nocturna en Multimax Valencia, se llevó actividades para los más pequeños de la casa, como pintacaritas, colchones inflables, música en vivo y el tradicional encendido del Árbol de Navidad en la Av. Bolívar Norte.

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Black Friday 2025 en Multimax

El Black Friday de Multimax en Venezuela se consolidó como el evento comercial más importante del año y más esperado por los venezolanos en la categoría de tecnología y electrodomésticos.

Por septimo año consecutivo, los descuentos por el Black Friday de Multimax llegan de la mano de su CEO, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, empresario carabobeño pionero de esta jornada anual en Venezuela que marca el inicio de las compras decembrinas para miles de clientes cada año.

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Consolidándose como la multimarca más grande del territorio venezolano, MultiMax cuenta hoy con 47 sucursales a nivel nacional en más de 19 regiones del país, incluidas: Carabobo, Caracas, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Miranda, Bolívar y Yaracuy.

Aún estás a tiempo de aprovechar los descuentos de Black Week 2025 de Multimax.

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