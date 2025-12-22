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Black Media Venezuela, la agencia de publicidad carabobeña líder en producción audiovisual cerró por todo lo alto el 2025 con el lanzamiento de la 5ta edición de Horizontes La Revista, un producto impreso dedicado al turismo y a enaltecer los hermosos paisajes de Venezuela.

Durante un evento que se llevó a cabo desde los espacios del Hotel Hesperia WTC Valencia, la agencia celebró los logros obtenidos durante este año, con más de 4.700 producciones realizadas, lo que elevó un 2% en comparación al 2024.

Horizontes La Revista

En esta 5ta edición de Horizontes La Revista, la portada estuvo engalanada por Valery Saa y Emmanuel Vieira, conocidos como “Dos Locos de Viaje”, quienes han visitado más de 60 países y han documentado cada uno de los viajes, mostrando las bellezas del turismo local e internacional.

En medio de confeti rojo y blanco, fue develada la fotografía principal que muestra a la pareja viajera desde Turén, estado Portuguesa, destacando el extenso y hermoso campo de girasoles que es famoso por su belleza visual y su vibrante color amarillo que destaca en la portada.

Irbin Aranguren, Director General de Black Media Venezuela, destacó que los protagonistas de esta edición son dos personas que han destacado el turismo de Venezuela y que siguen enalteciendo cada rincón que visitan y que dejan plasmado a través de su trabajo.

“En este lanzamiento celebramos un año de logros, destacando nuestra participación y presencia en la ciudad de Caracas, que nos ha permitido incrementar la cantidad de producciones audiovisuales, el cual tiene un valor importante porque representa el crecimiento de las marcas y de quienes siguen confiando en nuestro trabajo apostando por nuestro hermoso país Venezuela”, resaltó Aranguren.

La noche de celebración contó con la animación de Lizcar Valle, acompañada por aliados comerciales, representantes de medios de comunicación y creadores de contenido locales, quienes dijeron presente para disfrutar por primera vez de esta 5ta edición del producto impreso que destaca impactantes experiencias turísticas que ofrece el país.

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