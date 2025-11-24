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¡Comenzó el Black Week 2025 de MultiMax! La temporada imperdible de promociones de la multimarca más grande de Venezuela ha llegado, celebrando el viernes negro con una variedad nunca antes vista de precios increíbles en todo para el hogar, electrodomésticos, innovación, muebles, tecnología, lencería, juguetes y más.

El empresario carabobeño Nasar Dagga anunció que la venta especial Black Week 2025 comenzó este domingo 23 de noviembre, y estará disponible en todas las tiendas de MultiMax a escala nacional hasta el domingo 30 noviembre. Además, se espera la venta nocturna de Black Friday en MultiMax el día jueves 27 de noviembre, a partir de las 7:00 p.m.

“A partir de hoy, Venezuela es protagonista del Black Week de MultiMax. Este 2025, nos enorgullece anunciar que son 7 años de convertir esta celebración previa a Black Friday en una tradición para todos los venezolanos, ofreciendo las mayores oportunidades para adquirir la mejor innovación y tecnología a precios irrepetibles” expresó Nasar Ramadan Dagga, CEO de MultiMax y CLX Group.

Encuentra todo lo que buscas y prepara tu hogar para la Navidad con la increíble calidad de las más de 400 marcas que hacen vida en las 47 sucursales de la multimarca a nivel nacional, entre las que podrás encontrar: CLX, Samsung, LG, Condesa, Frigilux, Kucce, JVC, Daewoo Electronics, SJ Electronics, Vetrux, Oster, Black+Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire y White-WestingHouse.

Black Week 2025 llegó a MultiMax

Durante una semana entera, los asistentes de las sucursales de MultiMax podrán disfrutar de un ambiente único lleno de promociones imperdibles en neveras y equipos refrigeradores, lavadoras y secadoras, televisores LED, Smart TV y UHD 4K; cocinas, aspiradoras, batidoras, triciclos y mucho más.

Asimismo, aprovecha al máximo las promociones por el Black Week de MultiMax con PriorityMax, la membresía VIP de la multimarca que te permitirá acceder a nuevas posibilidades con CrediMax. Compra por cuotas sin intereses, paga tus cuotas a tiempo y participa por premios mientras subes de categoría para conseguir mayores beneficios.

Venta nocturna Black Friday 2025

El Black Friday de MultiMax comenzará su celebración oficial el jueves 27 de noviembre. A las 5:00 p.m., las sucursales participantes cerrarán sus puertas para desbordar sus pisos de venta con un nuevo catálogo de promociones: nuevos precios, mayor variedad de productos y oportunidades únicas de compra.

Las puertas se abrirán a partir de las 7:00 p.m., permitiendo a los venezolanos acceder a una exhibición especial solo por la duración de la venta nocturna. Una vez finalizada, se reanudarán los precios del Black Week.

Asimismo, durante el Black Friday 2025 en MultiMax Valencia, los visitantes también podrán celebrar el inicio de las fiestas navideñas de la multimarca con el tradicional encendido del árbol de Navidad, que iluminará la Av. Bolívar Norte de la ciudad en un gran evento con música en vivo y actividades especiales increíbles.

Sedes participantes en el Black Friday de Multimax

Entre las sedes Multimax que participarán en la venta nocturna Black Friday 2025 están: Lechería (Anzoátegui), San Fernando de Apure (Apure), C.C Global Maracay (Aragua), Barinas (Barinas), Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y San Félix (Bolívar); Av. Bolívar Valencia y Morón (Carabobo); Los Ilustres, Los Cortijos y Propatria (Caracas); Charallave y Guatire (Miranda); Coro y Paraguaná (Falcón).

La lista también incluye a: Barquisimeto Este (Lara), El Vigía y Mérida (Mérida); Maturín (Monagas), Costa Azul (Nueva Esparta), Guanare (Portuguesa), Cumaná (Sucre), San Cristóbal Centro en la 5ta Avenida (Táchira), Valera (Trujillo), San Felipe (Yaracuy), Cabimas y Maracaibo C.C. Olímpico (Zulia).

PriorityMax hace tu vida más fácil

En este sentido, Nasar Dagga recordó a los venezolanos que con el pase PriorityMax podrán disfrutar de una experiencia mucho más cómoda durante Black Friday de MultiMax, pudiendo ingresar a la tienda con ventaja, disfrutar de una atención VIP y acceso a CrediMax todos los días.

Con CrediMax obtienes una línea de financiamiento que te trae grandes beneficios. En su categoría Classic, tendrás un saldo inicial para compras por cuotas, sin intereses de $200. Para hacer uso de ella, dirígete a la caja con tus productos y abona una inicial desde el 40% del valor de tus artículos. El resto lo pagarás en 6 cómodas cuotas quincenales.

A medida que pagues tu cupo a tiempo, podrás ir subiendo de categoría para acceder a nuevas ventajas. En su máxima categoría, Diamante, CrediMax te ofrece: $1000 de crédito, 10% de inicial y hasta 12 cuotas quincenales.

Además, tu puntualidad te permite participar en concursos por premios increíbles de MultiMax cada mes. Si eres de los que pagan antes de tiempo, estarás participando por uno de los dos carros 0 KM que la multimarca sortea cada año.

Si aún no cuentas con PriorityMax, puedes abrirla en cualquier momento en tu sucursal favorita de MultiMax en todo el país. Visita la caja con tu cédula laminada y llena un pequeño formulario. Paga $20 de tu suscripción anual, ¡y listo! Podrás disfrutar de todo lo que viene con tu membresía desde ese primer momento.

La credencial de PriorityMax es de carácter personal e intransferible, por lo que solo el usuario de la membresía puede utilizar la suscripción.

¡MultiMax, las mejores marcas en 1 solo lugar!

Desde hace seis años, MultiMax se mantiene a la vanguardia tecnológica ofreciendo dispositivos innovadores y de alta calidad, siguiendo la visión de crecimiento de su CEO, Nasar Ramadan Dagga.

Encuentra más información sobre estos inigualables precios, visita el portal web oficial de la multimarca como: www.multimax.com.ve, o a través de redes sociales como @multimax, donde podrás enterarte sobre todas las novedades, futuras inauguraciones y promociones que Multimax tiene para ti.

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