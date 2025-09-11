Compartir

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF), anunció oficialmente la finalización del ciclo de Fernando «Bocha» Batista como director técnico de la Selección Nacional Absoluta, la Vinotinto. La decisión se tomó tras la conclusión del proceso clasificatorio para el Mundial de la FIFA 2026.

NO DEJES DE LEER AHORA: Luis Javier Suárez acabó con el sueño Vinotinto y Bolivia se quedó con el repechaje



La FVF comunicó que el cese de Fernando «Bocha» y su cuerpo técnico se debe a que no se alcanzaron los objetivos deportivos planteados para este ciclo. Si bien se reconoció el esfuerzo y la dedicación, la institución considera que es necesario un cambio de dirección para asegurar el progreso y la consolidación de la Vinotinto.

Durante la gestión de Bocha, la selección demostró carácter competitivo y exhibió momentos de evolución futbolística. Sin embargo, los resultados finales no cumplieron con las expectativas del país ni de la FVF.

La Federación Venezolana de Fútbol reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol venezolano y ya se encuentra trabajando en la conformación de un nuevo cuerpo técnico. El objetivo es afrontar con determinación el próximo ciclo mundialista.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: