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La Bodega Mercal en Carabobo estará abierta desde las diez de la mañana en adelante. Esto como parte de la estrategia social de alimentación con sus bodegas móviles las cuales están activadas

Recordemos que el gobierno nacional ejecutó la activación de las bodegas en gran parte del país. para que las personas puedan adquirir alimentos a buen precio. De esta manera las personas tienen acceso a los productos alimenticios.

Bodega Mercal en Carabobo

En el estado Carabobo, la ruta se centrará en la Parroquia Los Guayos. El punto exacto de venta se encontrará en el Sector Cañaveral II, específicamente en la Calle Valla Mar, cerca del punto de referencia Mina M66.

Mientras que en el estado Aragua, la bodega móvil estará ubicada en la Parroquia Camatagua. Los vecinos podrán dirigirse a la Calle Comercio, justo frente a la Alcaldía del Municipio Camatagua, para adquirir los productos.

En el estado Lara, las personas serán atendidas en la Parroquia Trinidad Samuel. La bodega se instalará en una ubicación céntrica: en la Carrera 19 con esquina de la Carretera 23 y Obelisco Cortez, quedando de frente a la Alcaldía Bolivariana de Torres.

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