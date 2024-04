Compartir

Los tickets para el show automotriz más importante del año a realizarse entre el 17 y 19 de mayo en las instalaciones del Centro Comercial Metrópolis de Valencia ya están disponibles en la página web www.venezuelaoffroad.com y en más de 30 puntos de venta en todo el estado Carabobo.

Demetrio Ziangos, director general del Venezuela Off Road Festival informó que las taquillas autorizadas son: Licores Patio Trigal, Bodegón Atoz, Bodegón Parque Trigal, Cuadro, Sátiros, Alva Home, Farmacia Cuyuni, Pool B9, Capitán Grill, Oluos Grill, Asaad El Viñedo, Rico Ricon, Bodegón R & B, Gorras Import, Enigma Rock Bar, Rucor Market, Papis Burger, PC Actual, Metroland, 360 Bar And Grill, Enjoy Me, Bull Dog, Pin 5, Farmacia Caroní, PC Actual Avenida Bolívar, Crash Taller, Autoforros Santa Rosa, Planet Gamer, Rancho Hong Kong, Casa Vieja y Bodegón La Camacha.

Boletos del Venezuela Off Road Festival

Ziangos destacó que el precio del boleto se mantendrá en 5 dólares en etapa de preventa, mientras que durante los días del evento este tendrá un valor de 10 dólares.

“El Venezuela Off Road siempre ha sido un evento para toda la familia, por ello no solo disponemos de una entrada a un costo accesible, sino que los niños menores de 11 años no pagan. Así todos podrán asistir y disfrutar de un show único en el país”, explicó Ziangos.

Por otra parte anunció que aún quedan espacios disponibles para aquellas empresas, marcas o emprendedores interesados en ser expositores en esta edición número diecisiete.

Con respecto a las novedades de este año, Ziangos afirmó que en los próximos días ofrecerán detalles sobre las actividades comerciales, recreativas, deportivas y musicales a realizarse.