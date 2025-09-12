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La bolsa Clap del mes de septiembre está llegando en Caracas, específicamente en Antímano con varios productos. El beneficio de los alimentos se ha seguido entregando en algunas parroquias populares del país.

Además de la entrega de las bolsas, se están realizando otros operativos entre ellos la venta de alimentos a cielo abierto como la venta de proteínas. Como lo son pollo además del pescado y los huevos.

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El Clap que nació en el año 2016 se ha venido entregando en las comunidades, además con otros operativos como lo son la venta de verduras y hortalizas. Los cuales se llevan a cabo los viernes o fines de semana. El costo actual de este beneficio es de 60 bolívares.

Bolsa Clap del mes de septiembre y los productos que trae

3 kilos de harina de maíz

1 litro de aceite

1 kilo de pasta en presentación larga.

250 gr de leche

250 gr de Nutrichicha

1 lata de sardinas de 170 gr

1 kilo de arroz

1 kilo de azúcar

1 Mortadela de pollo especial enlatada

Sal de 500 gr

Caraotas de 500 gr

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