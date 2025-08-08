Compartir

La entrega de las bolsas CLAP en agosto 2025 en Caracas y Miranda, como en cualquier otro mes, sigue el cronograma y los procedimientos establecidos por el gobierno venezolano. Esta ha estado llegando en algunas partes del país.

Para obtener información específica sobre la distribución en tu localidad, se recomienda consultar con el jefe de calle o Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP); asignado a tu comunidad, o revisar la información oficial del gobierno.

Las bolsas CLAP son un programa de distribución de alimentos subsidiados por el gobierno venezolano. La entrega se realiza a través de los CLAP, comités locales organizados por el gobierno en cada comunidad.

Bolsa Clap en agosto 2025

Para recibir las bolsas, es necesario estar registrado en el Sistema Patria y en el programa Hogares de la Patria, además de estar identificado con el jefe de calle de tu comunidad. El contenido de las bolsas puede variar, pero típicamente incluye productos como arroz, harina de maíz, pasta, aceite, azúcar, granos, leche y enlatados.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Ahora! Por esta razón el comerciante no debe tocar la tarjeta contactless

Para información de la bolsa contacta al jefe de calle o CLAP de tu comunidad. Revisa los canales oficiales de información del gobierno venezolano para actualizaciones sobre el programa.

Mantente atento a las noticias locales y comunicados de los organismos gubernamentales encargados del programa.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios