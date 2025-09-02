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La Bolsa Clap en septiembre 2025 ya comenzó a llegar en distintas partes del país, en las zonas populares de Caracas, los habitantes están recibiendo el beneficio. La bolsa de alimentos comenzó a repartirse en Caricuao y en La Pastora.

Mensualmente el beneficio de los alimentos comienza a llegar en distintas zonas del país. Sumado a eso, la venta aparte de proteínas entre ellas pescado como pollo. Y complementado con las ferias de alimentos “a cielo abierto”.

El precio del beneficio Clap llegó en un aproximado de 53 a 55 bolívares, dijeron los habitantes de las zonas de Caracas. Esta poco a poco irá llegando a otras zonas del país, en el noveno mes del año.

Bolsa Clap en septiembre 2025 y los productos que trae

2 kilos de harina de maíz

Dos kilos de arroz

1 kilo de azúcar

1/2 kilo de sal

1 carne enlatada

5 sardinas

1 kilo de pasta larga

2 leches de 250 gramos c/u

1 Nutrichicha

1/2 kilo de caraotas

1 kilo de arvejas

1 litro de aceite

¿Cómo recibir el beneficio?

Poseer el Carnet de la Patria.

Estar registrado en el Sistema Patria.

Ser jefe de familia o beneficiario de Hogares de la Patria.

Conocer o distinguir al jefe de calle que lidera su comunidad.

Tener un tiempo mínimo habitando en la comunidad.

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