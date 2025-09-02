La Bolsa Clap en septiembre 2025 ya comenzó a llegar en distintas partes del país, en las zonas populares de Caracas, los habitantes están recibiendo el beneficio. La bolsa de alimentos comenzó a repartirse en Caricuao y en La Pastora.
Mensualmente el beneficio de los alimentos comienza a llegar en distintas zonas del país. Sumado a eso, la venta aparte de proteínas entre ellas pescado como pollo. Y complementado con las ferias de alimentos “a cielo abierto”.
El precio del beneficio Clap llegó en un aproximado de 53 a 55 bolívares, dijeron los habitantes de las zonas de Caracas. Esta poco a poco irá llegando a otras zonas del país, en el noveno mes del año.
Bolsa Clap en septiembre 2025 y los productos que trae
2 kilos de harina de maíz
Dos kilos de arroz
1 kilo de azúcar
1/2 kilo de sal
1 carne enlatada
5 sardinas
1 kilo de pasta larga
2 leches de 250 gramos c/u
1 Nutrichicha
1/2 kilo de caraotas
1 kilo de arvejas
1 litro de aceite
¿Cómo recibir el beneficio?
- Poseer el Carnet de la Patria.
- Estar registrado en el Sistema Patria.
- Ser jefe de familia o beneficiario de Hogares de la Patria.
- Conocer o distinguir al jefe de calle que lidera su comunidad.
- Tener un tiempo mínimo habitando en la comunidad.
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