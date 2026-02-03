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Un escolta en Los Teques asesinó a su expareja y se quitó la vida, el trágico hecho ocurrió ayer lunes 2 de febrero en la urbanización El Solar en la capital mirandina. Como Wilmer Ruiz quedó identificado el hombre.

Mientras que la mujer asesinada respondía al nombre de Leidy Contreras de 42 años. Se pudo conocer que Ruiz llegó al urbanismo y comenzó a discutir fuertemente con la dama. Este desenfundó un arma disparando cinco veces contra ella quitándole la vida.

Luego de los disparos este huyó del sitio, mediante las cámaras del sistema de Operaciones de Seguridad fue rastreado por los cuerpos policiales. Este se encontraba en el sector Guaremal cuando tuvo un enfrentamiento con funcionarios de la Policía Municipal de Guaicaipuro.

Escolta en Los Teques asesinó a su expareja

Ruiz comenzó a disparar hasta que presuntamente se vio acorralado y se disparó en el mentón. Los funcionarios policiales lo llevaron al Hospital Victorino Santaella donde falleció. En el intercambio de disparos un funcionario de la PNB quedó herido.

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El cual fue llevado a un centro de salud donde falleció en horas de la noche. La mujer estaba recién operada, el caso será investigado por las autoridades del estado Miranda.

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