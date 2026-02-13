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Cuerpos de Bomberos se encuentran desplegados en este momento atendiendo dos incendios simultáneos en el municipio San Diego. Los funcionarios trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar riesgos mayores en zonas residenciales y comerciales.

Incendios en San Diego simultáneos

Los puntos críticos se encuentran en las siguientes ubicaciones:

Incendio de Estructura: En el sector La Josefina II , donde los efectivos realizan labores de extinción para resguardar las viviendas y bienes de los vecinos.

Incendio de Vegetación: En las cercanías de la urbanización Villa Jardín (entrada al Pueblo), donde se combaten las llamas para frenar su avance hacia las áreas habitadas.

Recomendaciones a la comunidad

Debido a la movilización de las unidades de emergencia, se exhorta a los conductores a ceder el paso y evitar transitar por las vías adyacentes a La Josefina y la entrada al Pueblo.

A los vecinos de las zonas afectadas se les recomienda mantener las ventanas cerradas ante la presencia de humo y permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades en el sitio. Hasta ahora, el despliegue se mantiene activo para sofocar ambos siniestros.

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