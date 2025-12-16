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Un cuerpo sin vida en el Río Guaire fue rescatado por los Bomberos de Caracas, esto en las adyacencias de Ciudad Banesco en la avenida Río de Janeiro. La información fue suministrada por el General Pablo Palacios de los Bomberos capitalinos.

El hombre fallecido encontrado en las orillas del afluente de la capital, quedó identificado como Luis Lugo. En el lugar estuvieron funcionarios del CICPC, quienes se encargaron del levantamiento del cadáver.

Cuerpo sin vida en el Río Guaire

Como del traslado a la morgue de Bello Monte en Caracas, se desconoce en qué lugar de Caracas residía el sujeto fallecido. En lo que va de año han rescatado varios cuerpos sin vida en el río.

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“Mediante técnicas especializadas de rescate, los funcionarios lograron la recuperación del cuerpo de manera eficiente y segura. Conjuntamente con una comisión de Vías Rápidas, Comisión del CICPC y de la Policía Nacional Bolivariana”, dijo Palacios.

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