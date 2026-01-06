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Bomberos de Los Guayos controlan fuga de material incandescente en empresa

By Redacción Noticias24Carabobo
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Bomberos de Los Guayos Vendrio

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El cuerpo de Bomberos de los Guayos, ejecutó una medida preventiva tras un derrame de materia prima, vidrio fundido, de la empresa Vendrio, C.A., ubicada en la Carretera Nacional Los Guayos-Guacara, en el estado Carabobo.

En esta ocasión, el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo atendió la contingencia, a fin de garantizar la seguridad de la planta y sus trabajadores, así lo informó el organismo a través de sus redes sociales.

 De igual forma, el Capitán (B) José Tovar y el Primer Teniente (B) Angel Mora ordenaron el despliegue inmediato del sistema hídrico de emergencia de la empresa, porque se presentó un deterioro en las paredes de un horno, lo cual produjo la fuga del material incandescente.

Por lo tanto, se desplegó el material contra incendios, y realizaron maniobras de enfriamiento directo sobre el vidrio fundido, lo cual permitió controlar la situación sin reporte de lesionados.

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SourceEl Aragueño
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