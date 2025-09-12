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Los Bomberos de Morón, municipio Juan José Mora realizaron con éxito el trabajo de parto en un apartamento en Colinas de Mara. Mónica Pacheco de 29 años de edad presentaba dolores de parto y los bomberos llegaron en emergencia.

Estos atendieron el proceso y tanto la madre como la pequeña y hermosa niña salieron sin problemas del mismo. Con vocación, esmero además cumpliendo todos los lineamientos médicos cumplieron con el trabajo.

La señora Mónica y su hija fueron llevadas minutos después a un centro de salud en una unidad de 0800 Bigote para su debida revisión. En la cual se verificó que ambas estaban en perfecto estado de salud.

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Bomberos de Morón

Habitantes de la zona fueron testigos ayer 11 de septiembre bajo un sol radiante del trabajo hecho por los “héroes de azul”. Estos sumaron un logro más en el trabajo diario, siendo los garantes de que la niña naciera sin problemas.

Un trabajo en equipo el cual ha sido el aval para continuar en la faena diaria.

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