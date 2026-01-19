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Los Bomberos de Valencia atendieron un incendio de vegetación al sur de Valencia, la noche de hoy domingo 18 de enero. En las redes sociales informaron sobre lo ocurrido en las adyacencias del urbanismo Ciudad Chávez.

En el lugar estuvieron trabajando en labores de control del incendio, no se reportaron personas lesionadas en el lugar. Recordemos que estamos en plena temporada de incendios de vegetación.

Incendio de vegetación al sur de la ciudad, ¿Qué es un incendio de vegetación?

Se llama incendio forestal al fuego que se propaga sin control, especialmente en zonas rurales, afectando la vegetación como arboles, matorrales, pastos y cultivos.

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