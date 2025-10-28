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Bomberos de Valencia rescataron a una persona dentro de un vehículo tras hecho vial

By Danny Valdiviezo
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Bomberos de Valencia rescataron a una persona
Foto: Bomberos de Valencia.

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Danny Valdiviezo
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Los Bomberos de Valencia rescataron a una persona dentro de un vehículo tras un accidente de tránsito en el Paseo Cabriales. El hecho ocurrió ayer lunes 27 de octubre de 2025, en la referida arteria vial.

El hecho fue notificado a los Bomberos mediante los números de emergencia. Estos enseguida llegaron al lugar, encontrando volcado un vehículo Chevrolet Spark, con una persona atrapada dentro.

Foto: Bomberos de Valencia.

Bomberos de Valencia rescataron a una persona dentro de un vehículo

Al lugar se presentaron personas que viven cercanas al lugar a prestar ayuda. Gracias a la rápida respuesta  de los “apagafuegos” se logró liberar y poner a salvo a una persona que había quedado atrapada dentro del vehículo. La persona fue atendida por paramédicos en el sitio.

Se hace el llamado a conducir con mucha precaución en las calles de nuestra ciudad. Cumpliendo las normas impuestas por el INTT, manteniendo una velocidad moderada además de conducir por un solo canal.

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