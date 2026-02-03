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Un perezoso en Puerto Cabello fue rescatado por una comisión mixta de bomberos, policías como de vecinos del sector. El exitoso rescate del animal se realizó ayer 2 de febrero de 2025 en la avenida principal del Barrio 23 de Enero en el litoral carabobeño.

El animal estaba colgando de manera accidental en el cableado eléctrico de alta tensión. En vista de la situación se constituyó comisión policial, además se le hizo el llamado a los bomberos municipales.

Y con el apoyo de un ciudadano de la comunidad conocedor de la fauna, utilizaron un camión cesta y se encargaron de realizar el acercamiento con la seguridad pertinente del caso; dijo la Policía Municipal de Puerto Cabello.

Rescatan un perezoso en Puerto Cabello

Una vez con el animal seguro y a salvo fue trasladado a la sede de los bomberos municipales, donde posteriormente será reubicado e insertado a su habitad natural. Bajo supervisión de una comisión de los guardabosques de Inparques.

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Cuando veas uno de estos animales y se encuentran en peligro informa de inmediato a los bomberos de tu municipio. Estos muchas veces sin saber quedan colgados en el cableado eléctrico.

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