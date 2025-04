Compartir

Los precios de las bombonas de gas en Venezuela en abril 2025 se han mantenido en un costo que va desde los 40 hasta los 200 bolívares. Mientras que el precio de los cilindros si ha variado desde el año pasado.

En la actualidad las jornadas de gas comunal se mantienen en el país, las tarifas del costo de las bombonas fueron ajustadas en el mes de marzo. El despacho de este combustible se mantiene en el país, sin problemas.

Precios de las bombonas de gas en Venezuela en abril 2025

Bombona de 10 kg: de 40 bolívares

Bombona de 18 kg: de 80 bolívares

Bombona de 27 kg: de 120 bolívares

Bombona de 43 kg: de 200 bolívares

Normas de instalación de los cilindros en Venezuela

Recuerda mantener la bombona en un sitio fresco, donde no tenga luz solar y no esté en un ambiente caluroso. La conexión de la misma a la cocina debe ser de cobre, no instales el gas con mangueras.

De igual modo, siempre revisa la válvula de la bombona, utiliza las herramientas adecuadas para su instalación. Verifica la instalación de la misma colocando espuma de jabón en las conexiones.

Abre solo un poco la válvula para cocinar, no es necesario abrir toda la bombona, como ciérrala en horas de la noche. O si vas a salir de la casa, solo ábrela cuando vayas a preparar los alimentos.

Observa siempre las llamas de tu cocina, mediante el color sabrás como está trabajando el gas de tu cocina. Otro consejo nunca permitas que los niños se acerquen y enciendan la cocina.

