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El Bono Complementario de septiembre 2025 comenzó al llegar luego del pago del Bono Único Familiar el cual comenzaron a cancelar ayer. El pago de estas bonificaciones será hasta el próximo 8 de este mes.

Se pudo conocer que el pago esta bonificación complementaria va en dos montos, dijo la cuenta de Telegram Pensionados de Venezuela. Dicho bono tiene montos que van desde los 740 bolívares a 1.480 bolívares.

Bono Complementario de septiembre 2025 está llegando

Recuerda que a mediados del mes se estará pagando el Ingreso contra la Guerra Económica el cual va para empleados públicos en primer lugar. Luego para los jubilados de la administración pública y los pensionados.

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