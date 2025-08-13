miércoles, agosto 13, 2025
spot_img
Política y economíaPortada

Bono Corresponsabilidad y Formación agosto 2025 llegó con este monto

By Danny Valdiviezo
0
30
Bono Corresponsabilidad y Formación agosto 2025

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El Bono Corresponsabilidad y Formación agosto 2025 fue pagado ayer en horas de la tarde, dijo el Canal Patria Digital. Esta bonificación del Sistema Patria va para los trabajadores públicos de la nómina especial.

Bono Corresponsabilidad y Formación agosto 2025

Los montos varían según el cargo y organismos dónde prestan servicio. Este se pagó por un monto de 15 mil bolívares. Este pago se hizo en el mes de julio a fin de mes, pero es uno de los primeros en cancelarse en agosto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Ahora! Este Bono Patria está activo hoy 12 de agosto y los que pagarán esta semana

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Lacava y Dina supervisaron operativo especial a contribuyentes en eje La Viña-El Viñedo
Artículo siguiente
Pronóstico del tiempo hoy 13 de agosto de 2025 en Venezuela
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital