Compartir

El Bono Corresponsabilidad y Formación agosto 2025 fue pagado ayer en horas de la tarde, dijo el Canal Patria Digital. Esta bonificación del Sistema Patria va para los trabajadores públicos de la nómina especial.

Bono Corresponsabilidad y Formación agosto 2025

Los montos varían según el cargo y organismos dónde prestan servicio. Este se pagó por un monto de 15 mil bolívares. Este pago se hizo en el mes de julio a fin de mes, pero es uno de los primeros en cancelarse en agosto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas