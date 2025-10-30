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Inició la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación de octubre 2025, a través de la Plataforma Patria. Informó el Canal Patria Digital hace minutos, a través de la red social Telegram.

Bono Corresponsabilidad y Formación de octubre

Esta bonificación es para los trabajadores de las empresas estratégicas del estado, nómina especial. Montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos.

Monto a pagar: 28.584,00 Bs.

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