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Bono Corresponsabilidad y Formación de octubre se está pagando en este monto

By Redacción Carabobo
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Bono Corresponsabilidad y Formación de octubre

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Inició la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación de octubre 2025, a través de la Plataforma Patria. Informó el Canal Patria Digital hace minutos, a través de la red social Telegram.

Bono Corresponsabilidad y Formación de octubre

Esta bonificación es para los trabajadores de las empresas estratégicas del estado, nómina especial. Montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos.

Monto a pagar: 28.584,00 Bs.

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¿Cuándo pagan el Bono Único Familiar Noviembre 2025?

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