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El Bono Cuadrantes de Paz agosto 2025, comenzó a pagarse hace minutos, por una cantidad de 10 mil 500 bolívares.

¿Quiénes cobran este bono?, esta bonificación entregada por la Plataforma Patria está dirigido a los funcionarios policiales, cuerpos de seguridad del estado, además de bomberos como miembros de Protección Civil.

Bono Cuadrantes de Paz agosto 2025 se está pagando

Se espera ahora por el Bono Único Familiar el cual se paga los primeros cinco días de cada mes. Además que este ahora agrupa los bonos que se entregaban antes. Esta es la segunda bonificación que se paga hoy, y solo queda el bono Cultores Populares por pagarse.

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