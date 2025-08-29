Política y economíaPortada

Bono Cuadrantes de Paz agosto 2025 se está pagando

By Redacción Noticias24Carabobo
0
53
Bono Cuadrantes de Paz agosto 2025

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El Bono Cuadrantes de Paz agosto 2025, comenzó a pagarse hace minutos, por una cantidad de 10 mil 500 bolívares.

¿Quiénes cobran este bono?, esta bonificación entregada por la Plataforma Patria está dirigido a los funcionarios policiales, cuerpos de seguridad del estado, además de bomberos como miembros de Protección Civil.

Bono Cuadrantes de Paz agosto 2025 se está pagando

Se espera ahora por el Bono Único Familiar el cual se paga los primeros cinco días de cada mes. Además que este ahora agrupa los bonos que se entregaban antes. Esta es la segunda bonificación que se paga hoy, y solo queda el bono Cultores Populares por pagarse.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Inicia pago del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025, ¿quiénes lo cobran?

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Gobernador Lacava y alcalde Castañeda reinauguraron la Casa de la Cultura de Ciudad Alianza
Artículo siguiente
Joven de 17 años fue encontrada muerta en casa de su suegra en Portuguesa
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes