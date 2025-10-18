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El bono Cuadrantes de Paz de octubre es uno de los bonos que faltan por pagar, este es para los funcionarios de los cuerpos de seguridad, que estén afiliados en el Sistema Patria. El mismo se paga en los últimos días del mes.

Este forma parte de las bonificaciones que entrega el gobierno nacional mensualmente. Esta vez los funcionarios cobrarán en bolívares un monto aproximado de 14.532,97 bolívares, ya que este bono son 73,03 dólares.

Bono Cuadrantes de Paz de octubre 2025

El mismo lo pagarán en los próximos días, quedando solo los estipendios a Chamba Juvenil como a Somos Venezuela. Además del bono Cultores Populares a los afiliados de la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

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Hoy sábado los jubilados de la administración pública cobraron el Ingreso Contra la Guerra Económica. Además de la bonificación de fin de año por un monto de 2.786 bolívares dijo el Canal Patria Digital.

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