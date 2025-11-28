Compartir

El Bono Cuadrantes de Paz noviembre 2025 comenzó a pagarse hace minutos, informó el Canal Patria Digital, esto por un monto de 18 mil bolívares. Esta bonificación es para los funcionarios de seguridad y rescate.

Policías como bomberos en el país, el mismo es uno de los tres bonos que entrega el ejecutivo en los últimos días de cada mes. Entre ellos Corresponsabilidad y Formación además de Cultores Populares.

Bonos Cuadrantes de Paz noviembre 2025

Pendiente que a partir del lunes y hasta el 5 de diciembre se estará pagando el bono único Familiar. El cual engloba los extintos bonos Lactancia Materna, 100% Escolaridad y José Gregorio Hernández.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas