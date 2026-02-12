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Un bono de 105 dólares en Patria en febrero comenzó a pagarse hoy. Se trata del bono Corresponsabilidad y Formación.

El sistema Patria pagará dicha bonificación a los Funcionarios del sector público, empresas estratégicas y cargos de confianza. El mismo estaría este mes en un orden 44.040 bolívares, (105 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela).

Variación: El monto no es lineal; aumenta según el organismo público, el cargo y la evaluación del desempeño del trabajador.

Bono de 105 dólares en Patria en febrero

Beneficiarios: Se asigna a trabajadores de la administración pública, específicamente a «nóminas especiales» o personal de confianza. El mismo es anunciado a través del Sistema Patria.

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Método: Se notifica a través del número 3532 y se recibe en el Monedero Patria. El bono es completamente personalizado y llega al teléfono que la persona tenga registrado en su cuenta en Patria.

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