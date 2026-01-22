Compartir

Un bono de 106 dólares en Patria en enero se anunciará próximamente, este es uno de los tres últimos bonos que se dan antes de terminar el mes. El Bono Corresponsabilidad y Formación se estaría depositando en los días próximos.

Este se paga mensualmente a trabajadores de la administración pública con nómina especial, y su monto varía cada mes y según el organismo y cargo. El monto a cobrar este mes sería en un monto probable de 36.040 bolívares.

Entre los beneficiarios de esta bonificación se encuentran, trabajadores del sector público en nómina especial, incluyendo docentes activos en formación. Los cuales son incluidos en el cobro del bono.

Bono de 106 dólares en Patria en enero

El monto del mismo es variable, no hay una cifra fija; depende del ente público y el cargo del trabajador, y se ajusta mensualmente. El mismo se paga antes del último de cada mes, junto a las bonificaciones Cuadrantes de Paz y Cultores Populares.

NO DEJES DE LEER AHORA: Ingreso Contra la Guerra Económica enero para pensionados, este es el monto a recibir

¿Cómo se cobra?, se deposita directamente en el Monedero Patria, con notificación por mensaje de texto (número 3532). Actualización: Es fundamental mantener los datos en la Plataforma Patria actualizados para recibirlo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas