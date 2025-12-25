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Bono de 110 dólares en diciembre en Patria, es esperado, este es uno de los tres bonos que cierran el mes. Este junto a Cuadrantes de Paz además de Cultores Populares, este para los afiliados a la Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

El Bono Corresponsabilidad y Formación va dirigido a los trabajadores de la administración pública pertenecientes a la nómina especial. Es importante resaltar que la cifra pagada varía de acuerdo al organismo donde prestan servicio y ejercen sus cargos los trabajadores.

Este mes dicha bonificación tendría un precio aproximado de 30.800 bolívares al cambio del dólar del Banco Central de Venezuela. Este podría comenzar a pagarse a partir de mañana viernes 26 de diciembre de 2025.

Bono de 110 dólares en diciembre en Patria, ¿quiénes lo cobran?

En el mes de enero es esperado el Bono Único Familiar el cual se entrega los primeros días del mes. Como las demás bonificaciones luego del 15 de enero de 2026.

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