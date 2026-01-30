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Un bono de 15 mil 400 bolívares cierra el mes de enero, el bono Cultores Populares es para los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Este se paga los últimos días de cada mes.

Hasta ahora el monto a cobrar es 40 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela, el monto pudiera variar. Esto es para aquellas personas que trabajan profundizando la cultura popular en el país.

Esta bonificación forma parte de las ayudas que entrega el gobierno nacional a través de la Plataforma Patria. Ayer comenzó a pagarse el Bono Cuadrantes de Paz por un monto de 27 mil bolívares.

Mientras que esta semana comenzó a pagarse también el Bono Corresponsabilidad y Formación por un monto de 37.800 bolívares. Esta bonificación es para trabajadores de la nómina especial del gobierno nacional.

Bono de 15 mil 400 bolívares cierra el mes de enero

Se espera ahora por el Bono Único Familiar el agrupa las extintas bonificaciones como Lactancia Materna, José Gregorio Hernández además de 100% Escolaridad. Este se paga los primeros ocho días del mes.

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