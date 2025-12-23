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Un bono de 40 dólares en diciembre en Patria se estará pagando próximamente. El mismo es la bonificación Cultores Populares, este es para los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Los cultores populares son las personas dedicadas a profundizar las tradiciones en todas las zonas del país. Los encargados de rescatar las mismas y que permanezcan a pesar del tiempo en cada región.

Cada cultor pudiera recibir aproximadamente un monto de 11.200 bolívares, por concepto de la misión. Este monto llega mediante un mensaje de texto del número 3532, número del sistema Patria.

Bono de 40 dólares en diciembre en Patria

Ya estarían por pagar los últimos tres bonos en Patria, el primero de ellos es Corresponsabilidad y Formación. Luego de eso el Bono Cuadrantes de Paz y el bono Cultores Populares.

De igual modo, quedarían los estipendios de Chamba Juvenil y Somos Venezuela los cuales también están entre los últimos que cancelan.

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