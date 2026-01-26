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Un bono de 40 dólares en Patria en enero 2026 se pagará en los próximos días. Este forma parte de las tres últimas bonificaciones que se cancelan en el mes. Y forma parte de las ayudas económicas que entrega el ejecutivo nacional.

El Bono Cultores Populares es un subsidio mensual del gobierno venezolano, gestionado vía Plataforma Patria para apoyar a artistas, cultores y tradiciones. Con montos actualizados frecuentemente.

Se espera que el monto aproximado de este mes sea de 14.000 mil bolívares. En diciembre 2025 se situó en Bs. 12.350,00, bolívares, este ha venido en ascenso debido al alza del dólar del Banco Central de Venezuela

Bono de 40 dólares en Patria en enero 2026

¿Quiénes lo reciben? Artistas, escultores, compositores, bailarines y exponentes de tradiciones culturales registrados en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Plataforma Patria.

¿Cómo se cobra? A través de la plataforma Patria. Se recomienda verificar el monedero tras recibir el mensaje de texto del número 3532.

Montos recientes:

Diciembre 2025: Bs. 12.350,00.

Noviembre 2025: Bs. 11.000,00.

Octubre 2025: Bs. 8.950,00.

Requisitos de registro: RIF actualizado, carta de solicitud, aval del Gabinete Estadal de Cultura y síntesis curricular. Este bono busca reconocer y proteger a quienes fortalecen la identidad nacional.

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