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Un bono de 40 dólares en Patria en noviembre será cancelado antes de la semana próxima. El bono Cultores populares es de 40 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela, este bono es para los afiliados a la Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

Dicha bonificación forma parte de las ayudas económicas que entrega el gobierno nacional a las distintas misiones. Tanto el bono de los cultores, además de Cuadrantes de Paz como Corresponsabilidad y Formación cierran las ayudas del mes.

La cantidad a cobrar en el mes de noviembre será de 9.360 bolívares para las personas afiliadas a la misión cultura. Se espera para los primeros días de diciembre el Bono Único Familiar.

Bono de 40 dólares en Patria en noviembre

Para afiliarte al Bono Cultores Populares, primero debes registrarte en la Plataforma Patria; y luego cumplir con los requisitos que exige el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

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Los pasos para afiliarse incluyen estar registrado en la Plataforma Patria, presentar una solicitud formal con la documentación requerida al MPPC. Y estar registrado en el sistema de cultores en línea del MPPC, para luego gestionar el cobro por la plataforma de Patria.

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