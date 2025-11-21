Política y economíaPortada

Bono de 40 dólares en Patria en noviembre, ¿quiénes lo cobran?

By Danny Valdiviezo
0
170
Bono de 40 dólares en Patria en noviembre

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Un bono de 40 dólares en Patria en noviembre será cancelado antes de la semana próxima. El bono Cultores populares es de 40 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela, este bono es para los afiliados a la Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

Dicha bonificación forma parte de las ayudas económicas que entrega el gobierno nacional a las distintas misiones. Tanto el bono de los cultores, además de Cuadrantes de Paz como Corresponsabilidad y Formación cierran las ayudas del mes.

La cantidad a cobrar en el mes de noviembre será de 9.360 bolívares para las personas afiliadas a la misión cultura. Se espera para los primeros días de diciembre el Bono Único Familiar.

Bono de 40 dólares en Patria en noviembre

Para afiliarte al Bono Cultores Populares, primero debes registrarte en la Plataforma Patria; y luego cumplir con los requisitos que exige el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

NO DEJES DE LEER AHORA: Estos son los bonos Patria en noviembre 2025 que faltan por pagar

Los pasos para afiliarse incluyen estar registrado en la Plataforma Patria, presentar una solicitud formal con la documentación requerida al MPPC. Y estar registrado en el sistema de cultores en línea del MPPC, para luego gestionar el cobro por la plataforma de Patria.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Pago de pensión más segundo mes de aguinaldo se hará en esta fecha

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Conozca el nombre del PNB responsable de la muerte del pelotero Jesús Montero
Artículo siguiente
¡Ahora!, Ingreso contra la Guerra Económica de los pensionados activado por este monto
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes