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El bono de 43 dólares en septiembre 2025 en Patria es esperado ahora, el mismo está en el orden de los 6800 bolívares, monto aproximado. El mismo es para los cultores populares que están inscritos en la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Los cultores populares son aquellas personas encargadas de dar a conocer como a promover la cultura propia de nuestro país. Esta es una de las últimas misiones que ha creado el ejecutivo nacional con el fin de profundizar la cultura en Venezuela.

Dicha bonificación forma parte de las ayudas entregadas por parte del gobierno nacional mensualmente. Estas fueron modificadas luego del 30 de abril cuando se creó el Bono único Familiar.

El cual agrupa ahora varias bonificaciones entre ellas José Gregorio Hernández entre otras. De igual modo ayer se esperaba el pago del bono de los abuelos, Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados.

Bono de 43 dólares en septiembre 2025 en Patria

El ingreso para los pensionados engloba un total de 50 dólares, un total de 7.800 bolívares estarían cobrando las personas de la tercera edad en los próximos días. Como se espera el pago de la pensión del mes de octubre en el país.

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Recuerda entrar al menos dos veces al mes a tu cuenta en la plataforma Patria, contestar las encuestas y verificar siempre tus datos. Los bonos llegan directamente personalizados con tu número de cédula.

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