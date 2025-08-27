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Un bono de 43 dólares será pagado a las personas inscritas en la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, específicamente para los cultores populares. Aun faltan por pagar dos bonos más además de este.

Uno de ellos es el bono Cuadrantes de Paz, el cual es para los funcionarios de seguridad, además del bono de Corresponsabilidad y Formación, los cuales son los tres últimos de cada mes.

Esto antes del Bono único Familiar el cual se paga los primeros cinco días de cada mes. Desde ayer se volvió a reactivar el Ingreso contra la Guerra Económica de los pensionados, el cual tiene un monto de 6.700 bolívares.

NO DEJES DE LEER EN #N24CARABOBO: Ingreso Contra la Guerra Económica de los pensionados fue reactivado

Los pensionados habían tenido problemas con la bonificación pero desde ayer la misma está activa. Este cierra el grupo de tres Ingresos, el cual engloba a funcionarios públicos como a jubilados de la administración pública.

Bono de 43 dólares

El mes pasado los cultores populares cobraron un total de 5.400 bolívares, se espera que este monto pueda aumentar en este mes de agosto. Recuerda entrar dos veces al mes en la plataforma Patria.

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