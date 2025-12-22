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Un bono de 73 dólares en diciembre en Patria se estará pagando pronto, este es el bono Cuadrantes de Paz. El mismo se entrega mensualmente a través de la plataforma de las bonificaciones.

Este es para cuerpos de seguridad, bomberos, funcionarios de rescate, entre otros. El cual es uno de los tres bonos que cierran cada mes en el Sistema Patria. Junto a Corresponsabilidad y Formación como Cultores populares.

Para este diciembre el monto probable a cobrar por parte de los funcionarios será de 20.512 bolívares, son 73,26 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela. Este estaría pagándose próximamente.

Bono de 73 dólares en diciembre en Patria, no dejes de entrar en tu cuenta

No dejes de entrar en tu cuenta en Patria al menos dos veces al mes, no asignes a nadie tus datos y siempre visítala además de contestar las encuestas. De igual modo, revisa tus datos, número de teléfono sobre todo.

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Mucho cuidado con entregar tus datos de Patria, es falso que una persona pueda generar la entrega de bonificaciones. Siempre pendiente ya que patria tampoco entrega bonos desde números de operadores telefónicas nacionales.

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