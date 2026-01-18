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Un bono de 73 dólares en Patria en enero 2026 se estará pagando próximamente a través de la plataforma. Este es uno de los tres últimos bonos que cierran el mes, luego de las bonificaciones Corresponsabilidad y Formación y Cultores Populares.

El bono Cuadrantes de Paz es pagado a los funcionarios de los cuerpos de seguridad como de rescate. Este cobrarán este mes un monto de 24.911 bolívares, equivalente al cambio de 73 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

Este se comenzará a pagar en los próximos días antes que termine el primer mes del año. Para esta semana se espera que se pague el Ingreso Contra la Guerra Económica a los jubilados de la administración pública, los cuales cobran 112 dólares.

Como los pensionados que cobrarán un total de 50 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela. Además del pago de pensión el cual podría hacerse efectivo esta semana a partir de mañana 19 de enero.

NO DEJES DE LEER AHORA EN N24C: Jubilados y pensionados recibirán este monto en el Ingreso Contra la Guerra Económica de enero

Bono de 73 dólares en Patria

El mes pasado, los funcionarios de los cuerpos de seguridad cobraron un monto mayor a los 21 mil bolívares. Recuerda seguir visitando tu cuenta en el Sistema Patria como contestando las encuestas.

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