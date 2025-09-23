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Un Bono de 832 bolívares se está pagando en Patria, anoche 22 de septiembre de 2025 se anunció el pago de la Misión Robert Serra. La misma tiene un monto de 832 bolívares, anunció el ejecutivo.

La misma forma parte de las ayudas económicas que está anunciando el gobierno nacional mensualmente. Como es conocido varios de los bonos fueron agrupados en el Bono único Familiar el cual se cancela los primeros cinco días del mes.

Mientras que este pago en el bono Robert Serra va dirigido para personas brigadistas que están en causas sociales. Los mismos tienen una edad comprendida entre los 18 y 35 años, dijo la cuenta Bonos Protectores del Pueblo.

Bono de 832 bolívares se está pagando en Patria

Quedan ahora por cancelar los bonos Cuadrantes de Paz que está dirigido a los funcionarios que están en cuerpos de seguridad del estado. Como a los inscritos en la Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

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Recuerda verificar en la Plataforma Patria, el número celular que tienes registrado, además de tus datos. Como se recomienda entrar al menos dos veces al mes en tu cuenta.

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