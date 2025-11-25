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El Bono Patria de 11 mil bolívares en noviembre 2025 es esperado esta semana. El monto del bono «Corresponsabilidad y Formación» varía, pero las entregas recientes en noviembre de 2025 han sido de 11.100 bolívares.

Este es para docentes activos, equivalentes a unos 48,58 dólares según la tasa del BCV. Otro monto reportado para finales de octubre de 2025 fue de 28.584 bolívares. Recordemos que esta bonificación es para funcionarios de nómina especial.

Como para docentes activos: El monto en noviembre de 2025 fue de 11.100 bolívares, o 48,58 dólares al cambio del BCV. Variación: Es importante notar que el monto puede variar según el tipo de beneficiario.

Bono Patria de 11 mil bolívares en noviembre

Esta bonificación se entrega a finales de mes, junto al Bono Cuadrantes de Paz como el Bono Cultores Populares. Los cuales cierran las entregas que hace el ejecutivo antes de empezar con el Bono único Familiar.

El cual se entrega los primeros cinco días de cada mes y sustituyó lo que era los Bonos como Lactancia Materna. Además de José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad, esto desde el pasado 30 de abril.

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