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El Bono Patria de 110 dólares en octubre es esperado próximamente, este es el Bono Corresponsabilidad y Formación. El cual se entrega dos veces y es entregado en la primera quincena como en los últimos de cada mes.

Se pudo conocer que el monto del Bono de Corresponsabilidad y Formación varía según el cargo y el organismo del beneficiario. Ya que está dirigido a trabajadores de la administración pública en nómina especial.

El pago aproximado de esta bonificación pudiera estar en el orden de los 21.890 bolívares o un poco más. El bono de Corresponsabilidad es uno de los tres últimos que cancela el Sistema Patria.

Bono Patria de 110 dólares en octubre

Este cierra la entrega de los bonos del mes de octubre, faltando aun el Bono Cuadrantes de Paz como el Bono Viva Venezuela Mi Patria Querida. Además de los estipendios de Chamba Juvenil, Robert Serra y Movimiento Somos Venezuela.

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