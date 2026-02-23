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Un bono Patria de 140 dólares en febrero 2026 es esperado esta semana por los usuarios del Sistema. Se trata del bono Corresponsabilidad y Formación el cual se paga dos veces al mes, este es uno de los tres bonos que se pagan cerrando el mes.

El monto aproximado a pagar podría ser un aproximado de 56.820 bolívares este mes, recordemos que este se paga al cambio del Banco Central de Venezuela. Como otros montos menores o mayores.

Esta bonificación la cobran funcionarios que trabajan en ministerios del país, entes adscritos y empresas del Estado, entre otros. Como personal de confianza, es depositado antes del bono Cuadrantes de Paz.

Bono Patria de 140 dólares en febrero es esperado esta semana

Se espera también por el pago del bono Cultores Populares, este para personas que están adscritas a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. El cual cierra el mes e incluso es cancelado el primer día del mes siguiente, en este caso el mes de marzo.

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Como también se espera por el pago del Bono único Familiar el cual, se paga los primeros seis días de cada mes. Este es la primera bonificación del mes, donde también se pagan los bonos suplementarios.

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