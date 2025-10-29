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El Bono Patria de 41 dólares en octubre se debe estar cancelando a los cultores populares afiliados a la misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida. El mismo es para las personas difusoras de la cultura en el país.

Este forma parte de los tres últimas bonificaciones que cancelan antes del cierre de cada mes. Este tiene un pago aproximado para este mes de 8.200 bolívares, y será asignado a través de la Plataforma Patria.

El bono se entrega a artistas, promotores culturales y trabajadores del sector. Los cuales están afiliados al Ministerio de la Cultura como a la misión Viva Venezuela. Este es uno de los bonos fijos a pagar cada mes.

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Se espera por los pagos de los bonos de este mes, como lo son cultores populares, Corresponsabilidad y Formación además de Cuadrantes de Paz. Ayer se canceló el pago a la misión Chama Juvenil.

Bono Patria de 41 dólares en octubre

Se espera por el pago del Bono único Familiar el cual se cancela los primeros cinco días de cada mes. El mismo sustituyó a las bonificaciones como Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, además de 100% Escolaridad.

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