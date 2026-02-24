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Un bono Patria de 43 dólares en febrero cerrará las ayudas económicas del mes. Se trata del bono Cultores Populares, el cual es enviado a los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Este se paga a las personas que se encargan del desarrollo de la cultura, como de su conocimiento y preservación en el país. Esta misión se encarga de profundizar como de dar a conocer las tradiciones culturales que hay en el país.

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Un total de 17.415 sería el monto aproximado que los cultores cobren en este mes. Este bono se paga luego de haberse cancelado los Bonos Corresponsabilidad y Formación del mes como el Bono Cuadrantes de Paz.

Bono Patria de 43 dólares en febrero

Mientras que se espera que en los primeros días del mes de marzo comience a pagarse el Bono único Familiar. Recordemos que este agrupa los bonos Lactancia Materna, José Gregorio Hernández además de 100% Escolaridad.

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