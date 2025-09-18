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Bono Patria de 5 dólares empezó a pagarse a este sector, ¿quiénes lo cobran?

By Redacción Noticias24Carabobo
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Un Bono Patria de 5 dólares empezó a pagarse hoy en la plataforma Patria, el mismo es para las personas del movimiento Somos Venezuela. El mismo llegará personalizado al celular registrado en el sistema.

Este estipendio forma parte de las ayudas económicas que se pagan mensualmente por parte del ejecutivo. De igual modo, se espera el pago del movimiento Chamba Juvenil del presente mes.

Estipendio Somos Venezuela septiembre 2025 

Monto a pagar: 832 bolívares.

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