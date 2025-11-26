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Un bono Patria de 73 dólares está entre los últimos a pagar en este mes de noviembre. Faltan por pagar tres bonificaciones, el primero de ellos es Corresponsabilidad y Formación, Cuadrantes de Paz además de Cultores Populares.

El Bono Cuadrantes de Paz tiene como beneficiarios a los funcionarios que laboran en los organismos de seguridad y prevención. Entre ellos se encuentran policías, bomberos como funcionarios de Protección Civil.

Dicha bonificación se distribuye a través de la plataforma del Sistema Patria y se notifica por mensaje de texto desde el número corto 3532. Los beneficiarios deben aceptar el bono en la sección «Protección Social».

Para que el monto se acredite en su monedero digital y luego pueda ser transferido a su cuenta bancaria. Recordemos que a partir del 1º de diciembre comenzará a pagarse el Bono único Familiar.

Bono Patria de 73 dólares

¿Cómo cobrar el bono?

Ingresa al portal del Sistema Patria con tu número de cédula y contraseña.

Valida la imagen de seguridad y el código de verificación recibido.

Ve a la sección «Protección Social» y busca el bono para aceptarlo.

Confirma la asignación del beneficio.

Dirígete al «Monedero» para ver el monto disponible.

Selecciona «Retiro de Fondos», elige tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y continúa.

Revisa los datos y confirma la operación para finaliza

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