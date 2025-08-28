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Un Bono Patria de 73 dólares se estará pagando dentro de los próximos días del mes de agosto. Esta bonificación será una de las tres últimas que faltan por pagar por parte de la Plataforma Patria.

Cabe destacar que el Bono Cuadrantes de Paz, es para funcionarios de los cuerpos de seguridad en el país. Policías, Guardias Nacionales, entre otros, además de este se esperan dos bonos.

Uno de ellos es el bono para los cultores populares, para las personas afiliadas a la Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida. Como el Bono Corresponsabilidad y Formación, los cuales son los tres últimos en cancelar.

El monto del bono “Cuadrantes de Paz” es de 7.875 bolívares, precisó la publicación de la cuenta oficial Bonos Social en Instagram. Esta cifra equivale a 73,17 dólares, de acuerdo con la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Bono Patria de 73 dólares

Se espera a partir del lunes el pago del Bono único Familiar el cual es agrupa a lo que eran los bonos Lactancia Materna, como José Gregorio Hernández entre otros. De igual modo, esta bonificación se paga entre el 1º y el 5 de cada mes.

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Recuerda visitar tu cuenta en la Plataforma Patria al menos dos veces al mes. Como verificar tus datos y contestar las encuestas.

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