Compartir

Un bono Patria de 74 dólares en febrero 2026 se pagará próximamente en la plataforma de las bonificaciones. Se trata del Bono Cuadrantes de Paz el cual es para los funcionarios de seguridad.

Bomberos, policías, rescatistas entre otros, estarán cobrando aproximado de 28.953 bolívares que al cambio son 74,04 dólares. Este monto se suma a los otorgados por Patria mensualmente.

Forma parte de los tres bonos que entrega el ejecutivo a final de mes, uno de ellos también es el Bono Corresponsabilidad y Formación. El cual es para funcionarios de nómina especial del gobierno nacional.

NO DEJES DE LEER AHORA: Lo que se sabe de la gasolina Súper Premium en Venezuela

Mientras que al final de mes también comienza a pagarse el Bono Cultores Populares, este es para personas pertenecientes a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Estos comienzan a pagarse en los últimos días del mes.

Bono Patria de 74 dólares en febrero y los abuelos a la espera

Los adultos mayores están a la espera del Ingreso Contra la Guerra Económica del mes de febrero el cual tendrá un monto aproximado de 19.500 bolívares. Como de la pensión del mes de marzo, la cual probablemente se pague el viernes 20 de febrero.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas