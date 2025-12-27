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El Bono Único Familiar de enero 2026 ya tiene fecha probable de pago, este será la primera bonificación en el nuevo año el cual comenzará dentro de poco. Recordemos que este bono agrupa lo que era el Bono 100% Escolaridad.

Además de José Gregorio Hernández como Lactancia Materna, en el presente mes de diciembre el mismo fue entregado por un monto de 3.705 bolívares. Se espera por el nuevo monto.

La fecha probable de pago del mismo será desde el 1º de enero de 2026 al 5 de ese mes. Muy atento al número 3532 recordemos que los bonos llegan personalizados con el número que tengas registrado en Patria.

Bono Único Familiar de enero 2026

Se espera que luego del 15 del mes de enero comience la entrega del Ingreso contra la Guerra Económica. Bonificación que se entrega primero a los empleados públicos, luego a los jubilados de la administración pública y luego a los pensionados.

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