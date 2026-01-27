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El Bono Único Familiar de febrero 2026 se paga los primeros ocho días del mes, entre el 1º de febrero y el 8 estaría fijada la cancelación del mismo. Es la primera ayuda económica que se entrega mensualmente.

En el mes de enero el pago fue de 4.800 bolívares, se espera que el próximo mes el mismo esté en el orden de los cinco mil bolívares. Recordemos que este bono agrupa desde el año pasado varias bonificaciones.

Entre ellas el Bono José Gregorio Hernández además de Lactancia Materna y 100% Escolaridad. De esa manera se agrupó la entrega de los bonos desde el 30 de abril de 2025 por orden del ejecutivo nacional.

Bono Único Familiar de febrero 2026

En el mes de enero quedan tres bonificaciones por entregar en la Plataforma Patria, entre ellos Corresponsabilidad y Formación. Además de Cuadrantes de Paz como el bono Cultores Populares, para los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Recuerda entrar al menos dos veces a tu cuenta en el Sistema Patria, no des tus datos en la plataforma. Como contraseñas entre otros y siempre revisa tus datos entre ellos el número de teléfono.

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