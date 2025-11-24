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El Bono Único Familiar diciembre 2025 está próximo a pagarse, por supuesto aun quedan bonificaciones pendientes por parte del sistema Patria para esta semana. Entre ellas Bono Cuadrantes de Paz, Cultores Populares y Corresponsabilidad y Formación.

En el mes de noviembre el Bono único tuvo un pago de 3.330 bolívares, este pago sustituyó los bonos Lactancia Materna, además de José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. El mismo comenzó a pagarse desde el 30 de abril de este año.

La fecha probable de pago de este bono va entre el 1º y el 5 de cada mes, la semana próxima desde el lunes 1º ya arranca el mes de diciembre. Este además viene con los llamados bonos complementarios.

Bono Único Familiar diciembre 2025

Este bono único también sustituyó los dos bonos que entregaba Patria por mes, uno de ellos era cancelado antes del 20 y el otro a finales del mes. Mientras que los Ingresos contra la Guerra Económica se han cumplido a cabalidad.

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El primero de ellos para los empleados públicos por 120 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela. Los jubilados de la administración pública cobran 112 dólares y los pensionados un total de 50 dólares.

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